В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москву в августе накроет свадебный бум

Мослента
1 час назад
Самой популярной датой для бракосочетания этим летом станет 21 августа. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
Москву в августе накроет свадебный бум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В этот день столицу накроет свадебный бум — более тысячи москвичей подали заявления о регистрации брака именно на эту дату.
«В субботу, 21 августа, помимо отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, торжественные церемонии пройдут в 17 необычных локациях столицы», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы ЗАГС.
В числе таких локаций — станция метро «Маяковская». Церемонии бракосочетания там будут проведены для двух пар в ночь на 22 августа.
В числе других популярных свадебных дат 2021 года оказались 5, 19 и 26 июня, а также 7 и 14 августа. В столичном ЗАГСе отметили, что с начала года в необычных местах Москвы поженились 3,5 тысячи пар. Оригинальные локации доступны для тех, чья свадьба выпадает на пятницу или субботу. На выбор москвичам предоставляется более десяти вариантов места для бракосочетания.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители