Москву в августе накроет свадебный бум

В этот день столицу накроет свадебный бум — более тысячи москвичей подали заявления о регистрации брака именно на эту дату.

В числе таких локаций — станция метро «Маяковская». Церемонии бракосочетания там будут проведены для двух пар в ночь на 22 августа.

В числе других популярных свадебных дат 2021 года оказались 5, 19 и 26 июня, а также 7 и 14 августа. В столичном ЗАГСе отметили, что с начала года в необычных местах Москвы поженились 3,5 тысячи пар. Оригинальные локации доступны для тех, чья свадьба выпадает на пятницу или субботу. На выбор москвичам предоставляется более десяти вариантов места для бракосочетания.