В Москве открылись после комплексной реконструкции еще четыре поликлиники

Сергей Собянин. Еще четыре московские поликлиники вышли из капитального ремонта и принимают первых пациентов. Каждая поликлиника реконструирована по новому московскому стандарту, всего в столице выполнена реконструкция 19 зданий амбулаторного звена, сообщил в понедельник мэр Москвы

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"Уже десятки поликлиник вступили в работу после реконструкции. Сегодня - четыре поликлиники одновременно. <...> Поздравляю с новосельем, удачи в работе! Чтобы вам комфортно работалось, чтобы ваши пациенты были довольны поликлиниками новыми, самое главное - отношения врачей и медперсонала, это тоже немаловажно. Надеюсь, в новых условиях будет проще и удобнее работать; более комфортно будет для всех", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра 6, филиала 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

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Он уточнил, что в условиях сложившейся в ряде районов застройки возводить новые здания не предоставляется возможным, поэтому было принято решение о реконструкции существующих поликлиник. "Старались, начиная от благоустройства, внешнего и внутреннего содержания, до нового оборудования сделать новые поликлиники. Из старого и убогого здания сделать было очень непросто. Такая тщательная, кропотливая работа. Труднее, наверное, чем заново построить. <...> Были сомнения, справимся или нет, потому что очень тяжелая работа", - сообщил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы , в понедельник после завершения реконструкции были открыты филиал 3 ГП 12 на улице Бочкова в Останкинском районе, филиал 1 ГП 52 на Ряжской улице в Бирюлеве Восточном и филиал 2 ГП 195 на Молодогвардейской улице в Кунцеве.

В 2019 году правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник". Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города. В ходе работ в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в т. ч. "тяжелой техники".