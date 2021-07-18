Москвичей предупредили об угрозе пожаров

Высокая пожароопасность четвёртого класса объявлена в Москве и Подмосковье с 19 по 21 июля. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧСРФ со ссылкой на прогноз погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Фото: предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевымпредоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым
«Местами по Московской области и городу Москве (в период с 19 по 21 июля) сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — говорится в сообщении.
Жителей столичного региона призвали не разводить костры в лесу, ограничить выходы на природу, а также не сжигать мусор.
Напомним, 18 июля главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что из-за холодного атмосферного фронта, который будет пересекать уже на следующей неделе столичный регион, характер погоды изменится.