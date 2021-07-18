Собянин оценил эффективность вакцины против нового штамма COVID-19

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«Мы не теоретизируем, а точно знаем. Вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», - сообщил Собянин.

Он пояснил, что в интернете циркулирует много фейков на тему коронавируса. По его словам, московская система здравоохранения устроена так, что власти видят в общей базе данных всех привитых и заболевших жителей, включая особенности и характер заражения коронавирусом.

Собянин отметил, что власти имеют дело с большими объемами подтвержденных данных. Поэтому официальное мнение о ситуации с коронавирусом в городе является правдой, а не беспочвенными рассуждениями. Он уверен, что чиновники осведомлены «до последнего человека, до последней цифры» о всех перенесших болезнь и привившихся от вируса.