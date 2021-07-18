В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Согласно прогнозу, в городе ожидается температура воздуха от 30 до 32 градусов с 10:00 до 18:00. Кроме того, в столичном регионе действует предупреждение о высокой пожароопасности, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.