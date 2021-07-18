В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Москве: В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности

Мослента
2 часа назад
Гидрометцентр вновь объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 18 июля, из-за жары. Об этом сообщается на сайте центра.
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»Александр Авилов / Агентство «Москва»
Согласно прогнозу, в городе ожидается температура воздуха от 30 до 32 градусов с 10:00 до 18:00. Кроме того, в столичном регионе действует предупреждение о высокой пожароопасности, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Жаркая погода установилась в Москве в первой половине июля. 14 июля был повторен рекорд 1951 года — температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. Аномальное тепло расплавило асфальт и заставило некоторых птиц покинуть столицу.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители