В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Работу торгового комплекса в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер

Вечерняя Москва
53 минуты назад
Специалисты столичного управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности торгового комплекса «Фортуна», расположенного на улице Новаторов в Юго-Западном административном округе Москвы.
Работу ТК «Фортуна»в Москве приостановили
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По результатам осмотра, проведенного 15 июля, было установлено, что в торговом комплексе допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, не представлены актуальные результаты тестирования сотрудников на COVID-19, не осуществляется бесконтактная термометрия персонала и посетителей, при входе в здание комплекса не оборудованы места для обработки рук посетителей, не проводится ежедневная профилактическая дезинфекция помещений и контактных поверхностей, а также обеззараживание воздуха.
Помимо этого администрация торгового комплекса не контролирует использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты и не организовала централизованный сбор использованных масок и перчаток.
Поскольку эти нарушения не позволяют обеспечить безопасное функционирование торгового комплекса и представляют угрозу распространения COVID-19, было принято решение о временном запрете деятельности «Фортуны».
Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ направлен в Гагаринский районный суд города Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители