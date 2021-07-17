Работу ТК «Фортуна»в Москве приостановили

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности торгового комплекса «Фортуна», расположенного на улице Новаторов в Юго-Западном административном округе Москвы

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По результатам осмотра, проведенного 15 июля, было установлено, что в торговом комплексе допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, не представлены актуальные результаты тестирования сотрудников на COVID-19, не осуществляется бесконтактная термометрия персонала и посетителей, при входе в здание комплекса не оборудованы места для обработки рук посетителей, не проводится ежедневная профилактическая дезинфекция помещений и контактных поверхностей, а также обеззараживание воздуха.

Помимо этого администрация торгового комплекса не контролирует использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты и не организовала централизованный сбор использованных масок и перчаток.

Поскольку эти нарушения не позволяют обеспечить безопасное функционирование торгового комплекса и представляют угрозу распространения COVID-19, было принято решение о временном запрете деятельности «Фортуны».