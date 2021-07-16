McDonald’s начнет принимать посетителей без QR-кодов

Ранее власти Москвы
и Подмосковья сообщили о смягчении ограничений из-за коронавируса в связи с хорошей динамикой вакцинации. Так, с 19 июля система QR-кодов в Московском регионе станет рекомендательной - заведения больше не обязаны проверять их наличие у посетителей. При этом они могут сохранить "бесковидный" режим, позволяющий гостям не носить маски и перчатки и не соблюдать социальную дистанцию. Рестораны, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. В Москве обоим категориям заведений теперь разрешается работать по ночам, также можно будет работать и фуд-кортам.