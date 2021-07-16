Попова: заболеваемость коронавирусом в Москве снижается

В столице фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что, несмотря на это, показатели по заболеваемости в России по-прежнему остаются высокими, что создает риск для людей без иммунитета.