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Попова: Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается

Агентство «Москва»
38 минут назад
В столице фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Попова: заболеваемость коронавирусом в Москве снижается
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Москве заболеваемость снижается, доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе», - сказала Попова.
Она добавила, что, несмотря на это, показатели по заболеваемости в России по-прежнему остаются высокими, что создает риск для людей без иммунитета.
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