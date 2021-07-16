На двух пляжах Серебряного бора запретили купаться

«По состоянию на 16 июля 2021 открыты для купания семь зон отдыха: «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Белое» (ВАО), «Путяевский пруд» (ВАО), «Большой Садовый пруд» (САО, на надзоре ФМБА). В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с 16 июля 2021 временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха «Серебряный бор - 2» и «Серебряный бор - 3» (СЗАО), установлены знаки о запрете купания», - говорится в сообщении.
«Всего отобрана 471 проба песка, выполнено более 2,5 тыс. исследований. В настоящее время качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям», - добавили в пресс-службе.