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Роспотребнадзор запретил купаться на двух пляжах Серебряного бора

Агентство «Москва»
41 минуту назад
Купание в зонах отдыха «Серебряный бор - 2» и «Серебряный бор - 3» на северо-западе Москвы временно запрещено, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
На двух пляжах Серебряного бора запретили купаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По состоянию на 16 июля 2021 открыты для купания семь зон отдыха: «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Белое» (ВАО), «Путяевский пруд» (ВАО), «Большой Садовый пруд» (САО, на надзоре ФМБА). В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с 16 июля 2021 временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха «Серебряный бор - 2» и «Серебряный бор - 3» (СЗАО), установлены знаки о запрете купания», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в течение летнего сезона систематически проводится отбор проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели.
«Всего отобрана 471 проба песка, выполнено более 2,5 тыс. исследований. В настоящее время качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям», - добавили в пресс-службе.
Новости Москвы,Федеральное медико-биологическое агентство,Роспотребнадзор,
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