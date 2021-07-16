Рестораторы Москвы поблагодарили Собянина за отмену QR-кодов

«Так же мы подчеркнули, что у ресторанов без летних веранд ситуация очень критическая, и их надо спасать. Мы благодарны, что Сергей Семёнович пошёл нам навстречу. Мэрия всегда оперативно и благожелательно реагирует на наши письма, как по поводу мер поддержки, так и в иных критических ситуациях», — отметил Миронов.