Рестораторы Москвы поблагодарили Собянина за отмену QR-кодов

По его словам, ранее столичные рестораторы написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где привели доводы за отмену системы QR-кодов для общепита. В числе аргументов указывалось падение темпов заболеваемости, увеличение числа вакцинировавшихся москвичей, а также выполнение большинством предприят
ий общепита нормы в 60% обязательной вакцинации сотрудников.
«Так же мы подчеркнули, что у ресторанов без летних веранд ситуация очень критическая, и их надо спасать. Мы благодарны, что Сергей Семёнович пошёл нам навстречу. Мэрия всегда оперативно и благожелательно реагирует на наши письма, как по поводу мер поддержки, так и в иных критических ситуациях», — отметил Миронов.