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Рестораторы Москвы поблагодарили Собянина за отмену QR-кодов

ИА Regnumиещё 3
16 июля 2021
Решение мэрии Москвы отменить QR-коды для посещения общепита является оправданным. Об этом 16 июля сообщил председатель комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России» Сергей Миронов.
Рестораторы Москвы поблагодарили Собянина за отмену QR-кодов
Фото: ИА RegnumИА Regnum
По его словам, ранее столичные рестораторы написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где привели доводы за отмену системы QR-кодов для общепита. В числе аргументов указывалось падение темпов заболеваемости, увеличение числа вакцинировавшихся москвичей, а также выполнение большинством предприятий общепита нормы в 60% обязательной вакцинации сотрудников.
«Так же мы подчеркнули, что у ресторанов без летних веранд ситуация очень критическая, и их надо спасать. Мы благодарны, что Сергей Семёнович пошёл нам навстречу. Мэрия всегда оперативно и благожелательно реагирует на наши письма, как по поводу мер поддержки, так и в иных критических ситуациях», — отметил Миронов.
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