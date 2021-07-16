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Начался ремонт Коксогазового путепровода

Mos.ruиещё 1
1 час назад
Специалисты приведут в порядок гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку.
Начался ремонт Коксогазового путепровода
Фото: Mos.ruMos.ru
На 25-м километре МКАД начался ремонт Коксогазового путепровода. Работы проведут поочередно на пяти полосах по внутренней стороне трассы. Полностью движение перекрывать не будут, проезжую часть займут частично.
Специалисты заменят гидроизоляцию сооружения, уложат новое асфальт, нанесут дорожную разметку. В зоне проведения работ установят ограждения с сигнальными огнями и временные дорожные знаки.
Последний раз асфальт на этом участке МКАД меняли в 2018 году. Его гарантийный срок службы истек в мае этого года. Защитный бетонный слой и гидроизоляция не обновлялись с момента постройки путепровода.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.
В городе проходит масштабная программа строительства и реконструкции путепроводов через железнодорожные пути. За последние 10 лет здесь построили и реконструировали 17 автодорожных путепроводов.
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