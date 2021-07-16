На 25-м километре МКАД начался ремонт Коксогазового путепровода. Работы проведут поочередно на пяти полосах по внутренней стороне трассы. Полностью движение перекрывать не будут, проезжую часть займут частично.

Последний раз асфальт на этом участке МКАД меняли в 2018 году. Его гарантийный срок службы истек в мае этого года. Защитный бетонный слой и гидроизоляция не обновлялись с момента постройки путепровода.