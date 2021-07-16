Выставка «Пионер — значит первый!» открылась в столице

Музей «Подпольная типография 1905—1906 годов» представляет выставку «Пионер — значит первый! У истоков пионерского движения (1922—1934 годы)», посвященную первому десятилетию существования Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Н. К. Крупская сформулировала идею создания пионерской организации. Решением 2-й Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года пионерская организация была образована официально. Однако, ее официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина — было установлено лишь спустя 4 года.

Первый Всесоюзный слет юных пионеров, прошедший в Москве в августе 1929 года, стал важным событием первого десятилетия организации.

Были организованы пионерские лагеря и Дворцы пионеров, издавались газеты и журналы. В 1925 году был открыт пионерский лагерь Артек, который постепенно из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.

На выставке представлены подлинные экспонаты из собрания музея: раритетные значки, пионерский галстук, фото и документы. Они отражают историю начала существования пионерии.