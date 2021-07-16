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Выставка «Пионер — значит первый!» открылась в Москве

Вечерняя Москва
1 час назад
Музей «Подпольная типография 1905—1906 годов» представляет выставку «Пионер — значит первый! У истоков пионерского движения (1922—1934 годы)», посвященную первому десятилетию существования Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Выставка «Пионер — значит первый!» открылась в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва
Н. К. Крупская сформулировала идею создания пионерской организации. Решением 2-й Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года пионерская организация была образована официально. Однако, ее официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина — было установлено лишь спустя 4 года.
Первый Всесоюзный слет юных пионеров, прошедший в Москве в августе 1929 года, стал важным событием первого десятилетия организации.
Были организованы пионерские лагеря и Дворцы пионеров, издавались газеты и журналы. В 1925 году был открыт пионерский лагерь Артек, который постепенно из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.
На выставке представлены подлинные экспонаты из собрания музея: раритетные значки, пионерский галстук, фото и документы. Они отражают историю начала существования пионерии.
Выставка открыта с 16 июля по 12 августа, сообщается на сайте музея.
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