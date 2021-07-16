Музей транспорта Москвы запустил экскурсионное бюро

В программе предложены варианты экскурсий на разные возрасты и компании. Например, Северный речной вокзал можно исследовать в двух форматах: познавательного экскурса в биографию канала имени Москвы, Химкинского водохранилища и его главной достопримечательности, порта пяти морей, или экскурсии с углубленным знанием архитектуры и мыслей и идей, которые занимали советскую творческую элиту.

В пресс-службе добавили, что у москвичей и гостей столицы будет возможность побывать и в будущем здании музея транспорта Москвы. В рамках сотрудничества с образовательным проектом "Москва глазами инженера" музей запустит временную экскурсию по гаражу Мельникова на Новорязанской улице. Именно здесь, неподалеку от площади трех вокзалов, в 2023 году появится постоянная экспозиция музея. Экскурсии будут длиться до начала реставрационных работ в гараже. Узнать больше об экскурсиях и купить билеты можно на официальном сайте музея.