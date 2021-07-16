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Необычное явление после мощного дождя напугало москвичей

Мослента
1 час назад
Необычное явление после мощного дождя напугало москвичей
Фото: МослентаМослента
Жители Северо-Восточного округа столицы были напуганы необычным явлением — густой пеной, разлившейся по улицам после мощного дождя. Фото и видео «белых рек» они опубликовали в районной группе в Facebook.
Подписчики сообщества рассказали, что такую же пену видели в районе метро «Бауманская» и в Марьино. «Может, это дождь с химией идет? По многим улицам такая течет водица», — написала одна из участниц группы.
Однако, как пояснили в управе Алексеевского района, пена появилась от моющего средства, которым городские службы моют улицы. «Добрый день! ГБУ "Жилищник" Алексеевского района мыл асфальт моющим средством, из-за дождя оно вспенилось. Хорошего дня!» — прокомментировали ситуацию представители управы.
Ранее на видео попали слоны Московского зоопарка, радующиеся ливню, обрушившемуся на город.
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