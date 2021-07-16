Необычное явление после мощного дождя напугало москвичей

Подписчики сообщества рассказали, что такую же пену видели в районе метро «Бауманская» и в Марьино. «Может, это дождь с химией идет? По многим улицам такая течет водица», — написала одна из участниц группы.
Однако, как пояснили в управе Алексеевского района, пена появилась от моющего средства, которым городские службы моют улицы. «Добрый день! ГБУ "Жилищник" Алексеевского района мыл асфальт моющим средством, из-за дождя оно вспенилось. Хорошего дня!» — прокомментировали ситуацию представители управы.