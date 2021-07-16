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Движение трамваев по улице Шаболовке восстановлено

Москва24иещё 1
2 часа назад
На улице Шаболовке в районе метро "Октябрьская" задерживались трамваи, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.
На Шаболовке восстановили движение трамваев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Речь идет о трамваях, следующих по маршрутам 14, 26, 47. Это связано с техническими причинами. Сейчас движение восстановлено.
Маршруты временно были изменены, в связи с чем пассажиров просили быть внимательными и слушать объявления водителей.
Ранее сообщалось, что во все выходные июля с 12:00 до 14:00 для движения поездов будет закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская.
Специалисты объясняли, что изменения связаны с дальнейшей реконструкцией Каланчевского путепровода.
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