На Шаболовке восстановили движение трамваев

На улице Шаболовке в районе метро "Октябрьская" задерживались трамваи, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Речь идет о трамваях, следующих по маршрутам 14, 26, 47. Это связано с техническими причинами. Сейчас движение восстановлено.

Маршруты временно были изменены, в связи с чем пассажиров просили быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что во все выходные июля с 12:00 до 14:00 для движения поездов будет закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская.