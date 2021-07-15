40 тысяч человек посещают Северный речной вокзал по выходным

"Почти год назад благодаря мэру Москвы Сергею Собянину городу вернулась его утраченная жемчужина - Северный речной вокзал. И сегодня он празднует свой 84-й день рождения. Каждый день его посещают тысячи людей, а в выходные общее число гостей доходит до 40 тыс. Это лучшее место в городе для комфортного и безопасного отдыха. Мы делаем все, чтобы это пространство развивалось и дальше. Впереди нас ждут первые свадьбы на Северном речном вокзале, открытие летнего кинотеатра и новые международные премии", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.