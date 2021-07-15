В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках

Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил сервис, в рамках которого работодатели смогут проверить корректность данных о вакцинированных сотрудниках, сообщает ТАСС. В срок до 15 июля 60% работников организаций Москвы
из сферы торговли, общепита, фитнеса, транспорта и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. Прививку вторым компонентом нужно сделать до 15 августа. Предприниматели обязаны подавать сведения о привитых сотрудниках на портал mos.ru. Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин
, сегодня истекает срок подачи данных по первому компоненту вакцины. По его словам, предприниматели часто заявляют, что после загрузки данных на mos.ru доля вакцинированных сотрудников отображается некорректно. Появляется уведомление о несоответствии заявленной численности работников сведениям государственных информационных систем. «Чтобы помочь предпринимателям, на сайте Московского инновационного кластера мы открыли сервис, где можно проверить данные и подать все необходимые сведения о численности и статистические формы подтверждения (РСВ-1, П-4)», — заявил Фурсин. Нужно пройти по ссылке из личного кабинета mos.ru на платформу i.moscow. Заявка будет рассмотрена в течение 3 дней. По результатам проверки придет письмо на электронную почту. Ранее в оперштабе столицы сообщали, что вакцинацию от коронавируса уже прошли 74% сотрудников московского транспорта. Среди них — машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и другие сотрудники. В городе масса возможностей сделать прививку: открыто более 300 прививочных точек. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>