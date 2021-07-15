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В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках

РИАМОиещё 4
1 час назад
 Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил сервис, в рамках которого работодатели смогут проверить корректность данных о вакцинированных сотрудниках, сообщает ТАСС. В срок до 15 июля 60% работников организаций Москвы из сферы торговли, общепита, фитнеса, транспорта и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. Прививку вторым компонентом нужно сделать до 15 августа. Предприниматели обязаны подавать сведения о привитых сотрудниках на портал mos.ru. Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, сегодня истекает срок подачи данных по первому компоненту вакцины. По его словам, предприниматели часто заявляют, что после загрузки данных на mos.ru доля вакцинированных сотрудников отображается некорректно. Появляется уведомление о несоответствии заявленной численности работников сведениям государственных информационных систем. «Чтобы помочь предпринимателям, на сайте Московского инновационного кластера мы открыли сервис, где можно проверить данные и подать все необходимые сведения о численности и статистические формы подтверждения (РСВ-1, П-4)», — заявил Фурсин. Нужно пройти по ссылке из личного кабинета mos.ru на платформу i.moscow. Заявка будет рассмотрена в течение 3 дней. По результатам проверки придет письмо на электронную почту. Ранее в оперштабе столицы сообщали, что вакцинацию от коронавируса уже прошли 74% сотрудников московского транспорта. Среди них — машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и другие сотрудники. В городе масса возможностей сделать прививку: открыто более 300 прививочных точек. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках
Фото: РИАМОРИАМО
Новости Москвы,Алексей Фурсин,РИАМО,ИТАР-ТАСС,Mos.ru,
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