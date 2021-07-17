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Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Вечерняя Москваиещё 5
20 минут назад
В ночь на субботу, 17 июля, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 41 рейс.
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в Москве
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва
В Домодедове два рейса отменили и 20 задержали. В Шереметьеве пять рейсов отменены, еще семь задерживаются. В аэропорту Внуково отменили пять рейсов и задержали два.
15 июля в Роспотребнадзоре рассказали, что пассажиры могут отказаться от полета и вернуть деньги за невозвратные билеты при задержке рейса. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета.
Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Роспотребнадзор,
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