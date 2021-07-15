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В Москве ухудшилось качество воздуха

Мослентаиещё 3
15 июля 2021
Качество атмосферного воздуха в Москве ухудшилось из-за жары. Такое последствие аномально теплой погоды назвал заместитель руководителя «Мосэкомониторинга» Евгений Никитич, передает ТАСС.
В Москве ухудшилось качество воздуха
Фото: Станислав Тихомиров / КоммерсантъСтанислав Тихомиров / Коммерсантъ
Эксперт пояснил, что на уровень загрязнения воздуха влияют два фактора: наличие источников выбросов и текущая метеорологическая обстановка. «Наше аномальное лето, действительно, несколько ухудшило качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию», — сказал он, отметив, что в последнее время в Москве почти каждый день объявляются неблагоприятные метеоусловия.
По мнению Никитича, во время плохой погоды предприятиям нужно снижать выбросы. «Днем у нас обычно не превышаются нормативы качества, а ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение», — добавил замруководителя «Мосэкомониторинга».
Жаркая погода установилась в Москве в первой половине июля. Накануне, в среду, был повторен рекорд 1951 года — температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. Аномальное тепло расплавило асфальт и заставило некоторых птиц покинуть столицу.
Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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