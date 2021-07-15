В Москве ухудшилось качество воздуха

Эксперт пояснил, что на уровень загрязнения воздуха влияют два фактора: наличие источников выбросов и текущая метеорологическая обстановка. «Наше аномальное лето, действительно, несколько ухудшило качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию», — сказал он, отметив, что в последнее время в Москве почти каждый день объявляются неблагоприятные метеоусловия.