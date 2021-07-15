В столице возбуждено еще одно дело о фальшивых сертификатах о вакцинации

Ранее в Москве на Хорошевском шоссе и Ленинском проспекте были задержаны курьеры, которые развозили фиктивные медицинские документы, в числе которых сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки о медотводах. Установлено, что в обоих случаях подделкой бумаг занимался один изготовитель.
На данный момент ведутся поиски всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".