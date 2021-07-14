Москвичи попрощались с легендарными автобусами

Жители Москвы попрощались с легендарным автобусным маршрутом 138. Он был отменен в июне 2021 года в связи с низкой загруженностью и дублированием станций метро. Как написал в Facebook один из жителей Войковского района, когда-то по этому маршруту ходили два автобуса. Их называли «138 Черный» и «138 Красный».

Фото: pastvu.com pastvu.com

«Наличие "черных" и "красных" маршрутов вообще было какой-то эксклюзивной фишкой метро "Речной вокзал" в стародавние времена, — рассказал мужчина.

По его словам, названия автобусов взялись из самой географии Речного вокзала и его окрестностей, а также от цвета таблички с номером на лобовом стекле. «Это маршруты кольцевые, движутся как бы навстречу друг дружке. Хотя логичнее было бы сразу дать им разные номера, как и было сделано впоследствии, но вот поименовали их "черным" и "красным"», — пояснил автор поста.

Участники сообщества рассказали свои истории о «двухцветном» маршруте. «А еще зимой в темноте бежать от метро к автобусной остановке, не видя какого цвета табличка, было очень увлекательно. Такая себе лотерея», — поделился один из подписчиков.

«Вообще с автобусной станцией на Речном у меня много воспоминаний связано. 138-й — поликлиника, 199-й — друганы, живущие на Сходненской, а потом мама одного из них, к которой ездил в гости по старой памяти, 366-й и 343-й — дом жены в старых Химках, 551-й — мой дом, где уже жили мы с женой в Химках новых, 58-й троллейбус — до Петрашки, где жила приятельница», — вспомнил еще один участник группы.

«Еще как помню! Ездила с дочкой маленькой в поликлинику от метро "Водный стадион" до Речного, а потом автобусом 138. Потом очереди к врачам, потом обратная дорога. Ребенок уставал, и мне приходилось от метро тащить ее на руках. Вот так!» — рассказала еще одна местная жительница.