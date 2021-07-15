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В метро Москвы на три недели закроется участок "красной" ветки

Российская Газетаиещё 5
1 час назад
В центре зала станции "Проспект Вернадского", по информации дептранса, построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. Строители демонтируют часть существующих конструкций и возведут новые. Проложат и новые инженерные коммуникации.
В столичном метро закроют участок "красной" ветки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На месте будущего перехода сейчас кабели, которые необходимо отключить и переложить, - рассказали в департаменте. - На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить".
Напряжение отключат и на соседних "Университете" и "Юго-Западной".
Как объяснили в дептрансе, станции связаны между собой, напряжение там может быть нестабильным, из-за чего могут возникнуть сбои в движении поездов, работе турникетов и эскалаторов.
В дни, пока участок закрыт, между "Спортивной" и "Тропарево" с 5.30 утра до 2 часов ночи будут ходить около 200 бесплатных автобусов КМ. Интервал - меньше минуты.
Новости Москвы,Закрытие станций метро,
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