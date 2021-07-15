В столичном метро закроют участок "красной" ветки

В центре зала станции "Проспект Вернадского", по информации дептранса, построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. Строители демонтируют часть существующих конструкций и возведут новые. Проложат и новые инженерные коммуникации.

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"На месте будущего перехода сейчас кабели, которые необходимо отключить и переложить, - рассказали в департаменте. - На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить".

Напряжение отключат и на соседних "Университете" и "Юго-Западной".

Как объяснили в дептрансе, станции связаны между собой, напряжение там может быть нестабильным, из-за чего могут возникнуть сбои в движении поездов, работе турникетов и эскалаторов.