В Москве среди сделавших прививку разыграют пять автомобилей

Претендентами на приз станут горожане, привившиеся первым компонентом на прошлой неделе. Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Трансляция розыгрыша пройдёт в эфире телеканала «Москва 24».

Отмечается, что состоялось уже три розыгрыша — 23, 30 июня, а также 7 июля. Стоимость каждого из 15 разыгранных автомобилей составляет примерно 1 млн рублей.