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В Москве среди сделавших прививку разыграют пять автомобилей

ИА Regnum
2 часа назад
Среди жителей Москвы, сделавших прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, вечером 14 июля разыграют пять автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
В Москве среди сделавших прививку разыграют пять автомобилей
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Претендентами на приз станут горожане, привившиеся первым компонентом на прошлой неделе. Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Трансляция розыгрыша пройдёт в эфире телеканала «Москва 24».
Отмечается, что состоялось уже три розыгрыша — 23, 30 июня, а также 7 июля. Стоимость каждого из 15 разыгранных автомобилей составляет примерно 1 млн рублей.
На фото: очередь на вакцинацию в ЦУМе.
Новости Москвы,ЦУМ,Mos.ru,
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