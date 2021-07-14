В Москве среди сделавших прививку разыграют пять автомобилей

Среди жителей Москвы, сделавших прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, вечером 14 июля разыграют пять автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.Претендентами на приз станут горожане, привившиеся первым компонентом на прошлой неделе. Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Трансляция розыгрыша пройдёт в эфире телеканала «Москва 24».Отмечается, что состоялось уже три розыгрыша — 23, 30 июня, а также 7 июля. Стоимость каждого из 15 разыгранных автомобилей составляет примерно 1 млн рублей.На фото: очередь на вакцинацию в ЦУМе.