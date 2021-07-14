Цены на столичные апартаменты подскочили

На территории «старой» Москвы
резко выросли цены на апартаменты. За месяц 1 кв. м в этом виде жилья подскочил в стоимости на 7,6%, а в годовом выражении рост составил 30%, сообщил РБК со ссылкой на данные компании «Бон Тон». Самые дорогие апартаменты находятся в Центральном административном округе (ЦАО), а самые доступные — в Юго-Восточном (ЮВАО) и Северо-Западном (СЗАО).
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Аналитики рассказали, что сейчас на первичном рынке апартаментов можно выбрать из 4600 лотов. Их общая площадь составляет 273 500 кв. м. За год предложение упало на 42%. Самый дорогой квадратный метр зафиксирован в:
- ЦАО (633 800 рублей);
- ЗАО (478 800 рублей);
- ЮАО (408 800 рублей).
Cамые доступные апартаменты можно найти в ЮВАО (261 300 рублей за 1 кв. м) и СЗАО (253 100 рублей).
Кроме того, консалтинговая компания Knight Frank сообщила, что в первом полугодии 2021 года число купленных апартаментов в «Москва-Сити» выросло на 25% в годовом выражении. Покупатели приобрели за отчётный период 147 объектов, отметила «Лента.ру». Один лот в среднем покупали за 78 млн рублей, что на 63% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Средневзвешенная цена «квадрата» увеличилась на 24% и составила 686 000 рублей.
В общей сложности все 147 лотов продали за 11,5 млрд рублей. Сумма оказалась вдвое больше, чем годом ранее. В башне «Федерация» раскупили почти все платиновые апартаменты — там самая высокая цена за квадратный метр. По мнению экспертов, рост продаж связан с низкими ставками по ипотеке и вкладам. В этих условиях богачи стали в качестве альтернативы вкладываться в качественную недвижимость.