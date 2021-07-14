Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве

Инцидент произошел поздним вечером 12 июля и привел к массовым задержаниям – по данным МВД РФ, 102 мигрантов, которых планируется депортировать из России.
"Жыргалбек У.К. совершил участие в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств", - так, в частности, сформулированы действия одного из участников побоища.
Сам Жыргалбек виновным себя признавать отказался, заверив, что оказался в районе метро по своим делам и о драке ничего не знал.
Согласно постановлению, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии
в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".
"Мероприятие с количеством участников около 200 человек [проводилось] на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся гражданин Жыргалбек", - отмечается в документе, опубликованном в картотеке дел Кузьминского суда.
В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
Накану
не суд отправил на 15 суток административного ареста первых шестерых участников драки за участие в несогласованном митинге. Вопрос о выдворении мигрантов из России, как сообщили РИА Новости в суде, пока не решался.