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Столичные власти пригласили ФСБ на совещание из-за массовой драки мигрантов

Анна Безрукова
1 час назад
Московские власти обсудили с представителями ФСБ, МВД, СК и других ведомств драку мигрантов и расценили произошедшее как чрезвычайное происшествие. После конфликта задержали 103 человека, их возможно выдворят из России и запретят въезд. Об этом сообщает РБК.
Это ЧП: мэрия Москвы о массовой драке мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Департамент провел межведомственное совещание и пригласил на него представителей органов исполнительной власти российской столицы, региональных структур ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и Федерации мигрантов России.
Участники вынесли на обсуждения причины и подробности драки, а также принятые меры, направленные на пресечение нарушений.
«Развитие ситуации в дальнейшем будет контролироваться соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными структурами», — уточнили в ведомстве.
По сведениям департамента, причиной драки 12 июля выступила бытовая ссора между приезжими, которая несколькими днями ранее случилась на территории Подмосковья.
В отделение полиции для разбирательств доставили 103 человека. «Большая часть правонарушителей – приезжие из государств ближнего зарубежья», заявили в ведомстве, не уточнив при этом, о каких странах идет речь. При этом ранее СМИ сообщали, что среди задержанных - граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана.
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