Это ЧП: мэрия Москвы о массовой драке мигрантов

Участники вынесли на обсуждения причины и подробности драки, а также принятые меры, направленные на пресечение нарушений.

По сведениям департамента, причиной драки 12 июля выступила бытовая ссора между приезжими, которая несколькими днями ранее случилась на территории Подмосковья.

В отделение полиции для разбирательств доставили 103 человека. «Большая часть правонарушителей – приезжие из государств ближнего зарубежья», заявили в ведомстве, не уточнив при этом, о каких странах идет речь. При этом ранее СМИ сообщали, что среди задержанных - граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана.