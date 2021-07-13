В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта утверждают, что работников вынуждают подписать обязательство об обязательной вакцинации. В противном случае их отстраняют без выплаты зарплаты. С жалобами на действия начальства уже обратились 40 человек. Об этом Business FM рассказал председатель профсоюза Юрий Дашков: