В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта утверждают, что работников вынуждают подписать обязательство об обязательной вакцинации. В противном случае их отстраняют без выплаты зарплаты. С жалобами на действия начальства уже обратились 40 человек. Об этом Business FM рассказал председатель профсоюза Юрий Дашков:
Юрий Дашков, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта:
«У нас в профсоюз обратились работники ФГУП «Московский метрополитен» и ФГУП «Мосгортранс» с жалобами, что им угрожают отстранением от работы, если они не привьются до 14 июля, то есть 15-го они будут отстранены. Мы провели с ними встречу, двое из них нам предоставили приказ о своем отстранении, это водители трамваев. Сегодня мы проводили в Государственной думе встречу с фракцией КПРФ, пришли работники, уже непосредственно со всеми документами, пришло 40 человек. И присутствовала девушка, водитель трамвая, у нее трое детей, один из которых инвалид, у нее у самой есть аллергия на белок с детства, то есть никаких прививок она не делает. Работодатель был информирован о том, что у нее есть такое заболевание. Все равно сказали, что, если она не сделает прививку, она с 15-го числа будет отстранена. И на днях как раз она написала отказ от вакцинации. Причем сейчас новый тренд пошел, департамент транспорта, работодатель, то есть подведомственная организация, они еще дают работникам такую информационную бумагу, где сказано, что по истечении месячного срока после отстранения, если они не приносят им документ, подтверждающий вакцинацию, значит, они будут уволены. Руководство ничего другого не придумало, чтобы не выносить эту на общественность проблему, оно просто сократило искусственно выпуск транспортных средств на линию».
Московские компании и индивидуальные предприниматели обязаны до 15 июля вакцинировать 60% сотрудников. За невыполнение распоряжения мэрии им грозят штрафы до 1 млн рублей.