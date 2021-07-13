Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у Рижского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

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«Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к Рижскому вокзалу, площадью 70,32 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с планами развития Московского транспортного узла на базе Рижского вокзала и существующего остановочного пункта «Рижская» МЦД-2 будет создан один из крупнейших ТПУ, объединяющий две линии метро (Калужско-Рижскую и Большую кольцевую) и три линии МЦД (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4).

«Ключевым элементом проекта планировки является строительство новой ж/д платформы на станции «Рижская» с конкорсом, который обеспечит пересадку пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро», - уточняется в сообщении.

Кроме того, на подходах к Рижскому вокзалу будут обустроены комфортные пешеходные дорожки: от проспекта Мира до Водопроводного пер.; вдоль проспекта Мира от выхода из подземного пешеходного перехода до съезда с Большого Крестовского путепровода; от станции метро «Рижская» Калужско-Рижской линии до Водопроводного пер.; вдоль съезда с ТТК на проспект Мира (ширина 3 м, реконструкция тротуара).

Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети - ул. 2-я Мытищинская, а также строительство участка улично-дорожной сети в районе съезда с Большого Крестовского путепровода на Водопроводный пер.