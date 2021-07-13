В Москве появились COVID-палаты интенсивного наблюдения

"На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения.
Сейчас во всех городских стационарах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, включая резервные госпитали, обустроено в общей сложности более 2 200 коек. Мы оснастили палаты дополнительным оборудованием для контроля за состоянием тяжелых пациентов, требующих повышенного внимания со стороны медицинского персонала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
"Прежде всего палаты интенсивного наблюдения предназначены для людей с тяжелой коморбидной патологией, то есть с несколькими заболеваниями одновременно. Например, это случаи, когда пациент не способен передвигаться самостоятельно или у него наблюдается высокий риск падений", - говорится в сообщении.