В Москве появились COVID-палаты интенсивного наблюдения

Она добавила, что также в каждой палате разместили круглосуточный пост медсестры. Это позволит оказывать медицинскую помощь максимально персонализировано и эффективно.

В палатах интенсивного наблюдения врачи могут держать пациента под постоянным контролем. Такие палаты созданы для того, чтобы предупредить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния. Они оборудованы функциональной кроватью и централизованной системой подводки кислорода к каждой койке. Также каждая палата оснащена системами мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и других ключевых параметров организма.