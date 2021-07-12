В Москве ввели новые требования для банкетов

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В Москве разрешили проводить свадьбы и другие банкеты только в COVID-free ресторанах

Газета.Ruиещё 9
11 минут назад
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что банкеты в Москве можно проводить только в COVID-free ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На данный момент в городе для посещения открыты только "бесковидные" рестораны — таких площадок почти 8 тыс. Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями", - сказал он.
При этом до 1 августа на летних верандах, сезонных кафе и в шатрах гости могут находиться без QR-кодов, напомнил Немерюк.
Ранее в столичном оперштабе по коронавирусу рассказали об ответственности ресторанов за обслуживание клиентов без QR-кодов С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие "ковид-пропуска" нужно будет с помощью специального QR-кода.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Правительство Москвы,
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