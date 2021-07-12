В Москве ввели новые требования для банкетов

При этом до 1 августа на летних верандах, сезонных кафе и в шатрах гости могут находиться без QR-кодов, напомнил Немерюк.

Ранее в столичном оперштабе по коронавирусу рассказали об ответственности ресторанов за обслуживание клиентов без QR-кодов С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие "ковид-пропуска" нужно будет с помощью специального QR-кода.