Собянин назвал места для новых парков в Москве

Парковые зоны приведут в порядок в Нижегородском, Рязанском районах, в Новокосино, Новогиреево, Текстильщиках и в Некрасовке. В Новокосино для отдыха москвичей благоустроят площадь рядом с Салтыковским лесопарком, на которой нет нормальных дорожек и освещения. По проекту, на территории организуют уютный парк для детей, спортивные локации с велодорожками. Пруд на участке почистят, а вокруг него высадят молодые деревья и кустарники, в том числе рябину и лещину.