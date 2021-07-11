Повторение июньского пекла: В Москву придет 35-градусная жара

Как рассказал Вильфанд, жаркая погода начнет усиливаться 13-14 июля и может продлиться до конца следующей недели. Он также предупредил, что аномальное тепло будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации — 5-5,5 единиц.