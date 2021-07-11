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Москвичей предупредили об усилении жары до 35 градусов

Мослентаиещё 11
1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об усилении жары до 35 градусов в начале следующей недели. Его слова передает ТАСС.
Повторение июньского пекла: В Москву придет 35-градусная жара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе», — заявил синопик.
По его данным, температура воздуха в эти дни будет достигать 34-35 градусов.
«Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — добавил он.
Как рассказал Вильфанд, жаркая погода начнет усиливаться 13-14 июля и может продлиться до конца следующей недели. Он также предупредил, что аномальное тепло будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации — 5-5,5 единиц.
Ранее аномальную недельную жару москвичам пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист предупредил, что 33-градусная жара продлится в Москве минимум до конца следующей недели — до 18 июля.
Новости Москвы,Общество,Погода,Александр Синенков,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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