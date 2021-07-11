Вакцина «КовиВак» в Москве закончилась

Вакцина «КовиВак», которая появилась в наличии в субботу утром, 10 июля, снова закончилась, ожидается поставка препарата от Минздрава России. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В ночь на воскресенье, 11 июля, на сайте мэра столицы на баннере, информирующем, где можно привиться вакциной «КовиВак», появилась запись, где указано, что «КовиВака» нет в наличии.
В субботу утром на сайте мэра Москвы появилась информация, что вакцина «КовиВак» появилась в городе, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Отмечалось, что в каждом пункте количество препарата ограничено — не более 850 доз.
Ранее сообщалось, что запись на прививку вакциной «КовиВак» приостановили в столице. Предыдущая серия препарата закончилась. Она была доставлена в Москву 25 июня. Вакцинироваться от COVID-19 можно было в детских городских поликлиниках 99 филиал 4, 94, 143, 7 и 42.
«Вечерняя Москва» ранее писала, почему россияне охотятся за «чумаковской» вакциной «КовиВак».