Названа дата окончания аномальной жары в Московском регионе

Ожидается, что дневные температуры в регионе будут находиться в диапазоне 27-34 градусов Цельсия. Что же касается столицы, то метеорологи обещают ее жителям тихую погоду без осадков с максимальными дневными температурами на уровне 30-34 градуса тепла.

По данным метеорологов, жаркая погода, также превышающая климатическую норму, продлится до 18 июля и в Северо-Западном, Приволжском, Южном, а также в Северо-Кавказском федеральных округах. По мнению специалистов Росгидромета, по этой причине на большей части европейской территории России постепенно будет возрастать класс пожарной опасности – вплоть до высокого (4 класс), и чрезвычайного (5 класс). Это связано с тем, что на фоне высоких температур серьезных осадков в тут не ожидается.