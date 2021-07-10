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Названа дата окончания аномальной жары в Московском регионе

Елена Прошина
2 часа назад
Знойная погода с температурами выше климатической нормы на 5-6 градусов Цельсия прогнозируется в московском регионе вплоть до 18 июля. Об этом со ссылкой на данные Росгидромета сообщает «Интерфакс».
Названа дата окончания аномальной жары в Московском регионе
Фото: ТАССТАСС
«В связи с влиянием антициклона, в период до 18 июля в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, ожидается жаркая погода с температурой на 5-6 градусов, а на западе округа на 7 градусов выше климатической нормы», - такие данные содержатся в прогнозе синоптиков.
Ожидается, что дневные температуры в регионе будут находиться в диапазоне 27-34 градусов Цельсия. Что же касается столицы, то метеорологи обещают ее жителям тихую погоду без осадков с максимальными дневными температурами на уровне 30-34 градуса тепла.
По данным метеорологов, жаркая погода, также превышающая климатическую норму, продлится до 18 июля и в Северо-Западном, Приволжском, Южном, а также в Северо-Кавказском федеральных округах. По мнению специалистов Росгидромета, по этой причине на большей части европейской территории России постепенно будет возрастать класс пожарной опасности – вплоть до высокого (4 класс), и чрезвычайного (5 класс). Это связано с тем, что на фоне высоких температур серьезных осадков в тут не ожидается.
Новости Москвы,Росгидромет,Интерфакс,
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