В Москве снова закончился «КовиВак» спустя менее суток после появления

Москве закончилась вакцина «КовиВак». Сегодня утром ее привезли в прививочные пункты столицы, но спрос был настолько велик, что после обеда препарат закончился. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Сегодня препарат стал доступен в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждый павильон привезли не более 850 доз препарата. Уже к вечеру субботы запасы препарата были практически исчерпаны, за ним выстраивались очереди.

В павильоне ландшафтного заказника «Теплый стан», журналистам сообщили, что препарат "КовиВак" закончился но завтра ожидаются новые поставки и запись открыта.

Кончился препарат и в павильоне в парке Олимпийской деревни. В сквере на улице Дружбы оставались "считанные дозы" "КовиВака", новым посетителям рекомендовали не занимать очередь.

Предыдущую партию «КовиВака» привезли в столицу 25 июня. Тогда препарат закончился за три дня. Также в Москве сейчас нет препарата «ЭпиВакКорона».

Многие россияне считают, что препарат "Ковивак" является самым "мягким", поэтому дефицит наблюдается не только в Москве. но и в регионах.