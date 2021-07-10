В Москве снова закончился «КовиВак» спустя менее суток после появления

В Москве
закончилась вакцина «КовиВак». Сегодня утром ее привезли в прививочные пункты столицы, но спрос был настолько велик, что после обеда препарат закончился. Об этом сообщает
«Интерфакс».
Сегодня препарат стал доступен в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждый павильон привезли не более 850 доз препарата. Уже к вечеру субботы запасы препарата были практически исчерпаны, за ним выстраивались очереди.
В павильоне ландшафтного заказника «Теплый стан», журналистам сообщили, что препарат "КовиВак" закончился но завтра ожидаются новые поставки и запись открыта.
Кончился препарат и в павильоне в парке Олимпийской деревни. В сквере на улице Дружбы оставались "считанные дозы" "КовиВака", новым посетителям рекомендовали не занимать очередь.
Предыдущую партию «КовиВака» привезли в столицу 25 июня. Тогда препарат закончился за три дня. Также в Москве сейчас нет препарата «ЭпиВакКорона».
Многие россияне считают, что препарат "Ковивак" является самым "мягким", поэтому дефицит наблюдается не только в Москве. но и в регионах.
Эксперты говорят, что «Ковивак» использует специально обработанный коронавирус SARS-CoV-2. Он лишен инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Один из разработчиков данного препарата — заведующий отделом общей вирусологии центра им. Чумакова Георгий Игнатьев — пояснил, что эта вакцина медленней, чем остальные российские аналоги, вырабатывает иммунитет. Однако в большинстве случаев он может сохраниться дольше, пишет
«Лайф».