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Погода в Москве: Температура воздуха в Москве в субботу приблизилась к рекордной

Газета.Ru
2 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в Москве 10 июля прогрелся до 33,2°C. Об этом он сообщил ТАСС.
Температура воздуха в субботу приблизилась к рекордной
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня максимальная температура в Москве составила 33,2 градуса и всего на 0,2 градуса не дотянула до рекордного значения, которое было в 1996 году», — отметил Вильфанд.
Таким образом, 10 июля 2021 года в Москве стал вторым в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений, подчеркнул он.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля. Из-за жары и отсутствия дождей повысится пожароопасность в столичном регионе.
С волной тепла в Москве наступят высокие ночные температуры. Ночью воздух в столице может прогреваться до +24°C и это грозит тепловым стрессом для организма.
Новости Москвы,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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