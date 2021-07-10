Температура воздуха в субботу приблизилась к рекордной

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«Сегодня максимальная температура в Москве составила 33,2 градуса и всего на 0,2 градуса не дотянула до рекордного значения, которое было в 1996 году», — отметил Вильфанд.

Таким образом, 10 июля 2021 года в Москве стал вторым в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений, подчеркнул он.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля. Из-за жары и отсутствия дождей повысится пожароопасность в столичном регионе.