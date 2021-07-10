Для предпринимателей работает круглосуточная горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках

Согласно постановлению
главного государственного санитарного врача Москвы, столичные работодатели должны обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции не менее 60 процентов сотрудников. Речь идет о тех, кто работает на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера в сферах услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий. В перечень также входят госслужащие и работники организаций, подведомственных органам исполнительной власти. Они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 15 июля, вторым — до 15 августа.