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Для предпринимателей работает круглосуточная горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках

Mos.ru
3 часа назад
По горячей линии могут обратиться представители организаций, обязанных обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников. Связаться со специалистами и задать вопросы о том, как передавать сведения, можно круглосуточно по телефону горячей линии: +7 (495) 197-97-77.
Для предпринимателей работает круглосуточная горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Для подтверждения списка вакцинированных работников работодатели могут воспользоваться новым сервисом портала i.moscow. Предоставить сведения необходимо до 15 июля.
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«Времени для подачи данных о вакцинированных сотрудниках остается мало, и мы видим рост количества обращений с вопросами от предпринимателей. Горячая линия продолжит работать в круглосуточном режиме и отвечать на все интересующие вопросы. Чтобы быть уверенным, что уже имеющиеся у предпринимателя данные о вакцинированных сотрудниках верные и соответствуют показателю в 60 процентов, рекомендуем подавать их уже сейчас, чтобы в случае выявления неточностей устранить их до 15 июля», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Доступ к сервису смогут получить предприниматели, если им после загрузки заполненной формы в корпоративном кабинете на mos.ru пользователю пришло уведомление о несоответствии заявленной им численности сотрудников сведениям, полученным из Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Чтобы воспользоваться сервисом, работодателю необходимо заполнить на i.moscow форму о численности работников за прошлый квартал. Проверка сведений займет не более трех рабочих дней. Если они введены корректно, это отобразится в базе данных и компания сможет повторно подать отчет о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Если форма будет заполнена неправильно, организация получит соответствующее уведомление с возможностью исправить ошибку и подать данные снова.
Результаты проверки будут доступны также в корпоративном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы, столичные работодатели должны обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции не менее 60 процентов сотрудников. Речь идет о тех, кто работает на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера в сферах услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий. В перечень также входят госслужащие и работники организаций, подведомственных органам исполнительной власти. Они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 15 июля, вторым — до 15 августа.
Сервис «Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию» расположен в разделе «Организация бизнеса» в каталоге услуг для бизнеса на портале mos.ru. Перейти к сервису можно и прямо из специализированного раздела кабинета юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Список вакцинированных сотрудников может подать представитель организации, имеющий право пользоваться ее квалифицированной электронной подписью. Также сведения о привившихся могут отправлять доверенные лица, у которых есть полный доступ к учетной записи на портале mos.ru.
Новости Москвы,Алексей Фурсин,Федеральная налоговая служба,Mos.ru,
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