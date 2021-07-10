Для предпринимателей работает круглосуточная горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках

Чтобы воспользоваться сервисом, работодателю необходимо заполнить на i.moscow форму о численности работников за прошлый квартал. Проверка сведений займет не более трех рабочих дней. Если они введены корректно, это отобразится в базе данных и компания сможет повторно подать отчет о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Если форма будет заполнена неправильно, организация получит соответствующее уведомление с возможностью исправить ошибку и подать данные снова.