Птенец даурского журавля появился в Московском зоопарке

Столичный зоопарк пополнился новым обитателем, там вылупился птенец даурского журавля. Об этом сообщается на странице зоосада «ВКонтакте».

Всего в дикой природе насчитывается этих птиц лишь 6 500. В Приморском крае находится всего пять гнездящихся пар.