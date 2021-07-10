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Птенец даурского журавля появился в Московском зоопарке

Газета.Ruиещё 4
58 минут назад
Столичный зоопарк пополнился новым обитателем, там вылупился птенец даурского журавля. Об этом сообщается на странице зоосада «ВКонтакте».
Птенец даурского журавля появился в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo.rumoscowzoo.ru
Этот вид птиц включен в Международную Красную книгу.
«Проблема даурских журавлей — как и многих других журавлей — в сокращении мест обитания и кормовой базы. Он выбирает заболоченные участки, где гнездо надежно скрыто от пастбищ. Вопрос в том, что таких мест становится все меньше — как в России, так и в Монголии, а также Китае», — уточнили в пресс-службе зоопарка Москвы.
Всего в дикой природе насчитывается этих птиц лишь 6 500. В Приморском крае находится всего пять гнездящихся пар.
«В результате вид был включен в программу сохранения журавлей Евразии. Первая пара даурских журавлей прибыла к нам (в зоопарк — примечание «Газеты.Ru) в 2002 году», — добавили представители Московского зоопарка.
Новости Москвы,Газета.Ru,
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