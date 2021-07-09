В центре Москвы на ходу загорелось такси

Как рассказал водитель корреспонденту издания, по ходу движения в автомобиле стало жарко. Мужчина включил кондиционер, после чего начался пожар «где-то в районе пола». Таксист и пассажир смогли вовремя покинуть автомобиль.

На данный момент возгорание ликвидировали, к тушению был привлечен один пожарный расчет в составе четырех человек. После ликвидации пожара толпа прохожих, собравшихся на месте происшествия, начала аплодировать пожарным.

В мае в подмосковном Ступине загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми. Отец припарковал машину у магазина и отправился за покупками, а двух сыновей оставил в салоне. Когда он вернулся, то увидел, что внутри авто горит огонь, а из-под капота валит дым. Мужчина успел подбежать к машине и достать детей из салона, однако один из них получил ожоги второй степени.