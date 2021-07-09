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В центре Москвы на ходу загорелось такси

Мослентаиещё 4
1 час назад
В центре Москвы на ходу загорелось такси
Фото: МослентаМослента
В центре Москвы на улице Большая Серпуховская загорелся автомобиль такси Kia Optima, сообщает «Газета.ру».
Как рассказал водитель корреспонденту издания, по ходу движения в автомобиле стало жарко. Мужчина включил кондиционер, после чего начался пожар «где-то в районе пола». Таксист и пассажир смогли вовремя покинуть автомобиль.
На данный момент возгорание ликвидировали, к тушению был привлечен один пожарный расчет в составе четырех человек. После ликвидации пожара толпа прохожих, собравшихся на месте происшествия, начала аплодировать пожарным.
В мае в подмосковном Ступине загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми. Отец припарковал машину у магазина и отправился за покупками, а двух сыновей оставил в салоне. Когда он вернулся, то увидел, что внутри авто горит огонь, а из-под капота валит дым. Мужчина успел подбежать к машине и достать детей из салона, однако один из них получил ожоги второй степени.
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