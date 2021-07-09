Въезд в район Патриарших прудов ограничат по вечерам

В столичном главке МВД рассказали об организации комплекса мер по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на территории Патриарших прудов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Ранее стало известно, что полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

В МВД объяснили, что такие меры стали необходимы из-за многочисленных жалоб жителей на шум и автомобильные выхлопы из-за большого количества отдыхающих.