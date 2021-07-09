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В МВД рассказали об ограничениях въезда на Патриаршие пруды

Москва24иещё 1
2 часа назад
В столичном главке МВД рассказали об организации комплекса мер по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на территории Патриарших прудов. Об этом сообщает РИА Новости.
Въезд в район Патриарших прудов ограничат по вечерам
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин
Ранее стало известно, что полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.
В МВД объяснили, что такие меры стали необходимы из-за многочисленных жалоб жителей на шум и автомобильные выхлопы из-за большого количества отдыхающих.
Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.
Новости Москвы,МВД,
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