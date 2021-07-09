Выставка клематисов пройдет в «Аптекарском огороде»

«13 и 14 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет выставка клематисов - королей среди лиан. Их основная ценность - обильное и длительное цветение с июня по октябрь. Клематисы очень разнообразны по внешнему виду: это и кустарниковые лианы, и полукустарники, и кустарники. На выставке можно будет полюбоваться на множество интересных сортов с разнообразной формой цветков: раскрытой чашевидной, колокольчатой, звездчатой, простой и полумахровой. Окраска цветков тоже необычайно богата - от голубой до темно-фиолетовой, от белой и нежно-розовой до карминово-красной», - говорится в сообщении.