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Выставка клематисов пройдет в «Аптекарском огороде» 13-14 июля

Агентство «Москва»
2 часа назад
В ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 13 и 14 июля пройдет выставка клематисов - растений, которые называют королями среди лиан. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
Выставка клематисов пройдет в «Аптекарском огороде»
Фото: InstagramInstagram
«13 и 14 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет выставка клематисов - королей среди лиан. Их основная ценность - обильное и длительное цветение с июня по октябрь. Клематисы очень разнообразны по внешнему виду: это и кустарниковые лианы, и полукустарники, и кустарники. На выставке можно будет полюбоваться на множество интересных сортов с разнообразной формой цветков: раскрытой чашевидной, колокольчатой, звездчатой, простой и полумахровой. Окраска цветков тоже необычайно богата - от голубой до темно-фиолетовой, от белой и нежно-розовой до карминово-красной», - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка будет работать с 10:00 до 20:00.
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