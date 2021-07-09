В Москве выбрали лучшую куртизанку месяца

Ангелина уточнила, что за нее отдали больше всего голосов на самом популярном сайте московских проституток, где размещено свыше 100 тысяч анкет. «Для меня это большое достижение, и я безумно рада была получить этот титул. <...> Я люблю и уважаю свой выбор и свое дело, и всей душой и телом отдаюсь ему», — добавила она, отметив, что начала заниматься проституцией меньше пяти месяцев назад и уже успела познакомиться со множеством мужчин и найти подруг.