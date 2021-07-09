Около трех миллионов QR-кодов выдано в Москве для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС

По его словам, в сутки жители столицы запрашивают около 250 тысяч QR-кодов.

«Система, конечно, не идеальна, но тем не менее заработала и она дает свои результаты», — добавил градоначальник.

Собянин также высказался о ситуации с коронавирусом в Москве, отметив, что она стабилизировалась, но остается очень сложной.

«На мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, мы видим определенную тенденцию», — отметил он.

Особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций пациентов с коронавирусом — в больницы поступают около 1700 человек в сутки, уточнил Собянин.