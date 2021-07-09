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Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве

РИА Новостииещё 2
8 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки.
Собянин оценил мощность центров вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
"Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
В ближайшие день-два первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве будут привиты уже 3,5 миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентном около 3,5 миллионов москвичей. Это хорошая, солидная цифра, но, как я сказал, требуется дальше продолжать эту работу", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Мэр также напомнил, что 15 июля наступает контрольный срок для того, чтобы предприятия отчитались об обязательной вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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