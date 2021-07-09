Собянин оценил мощность центров вакцинации

"На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
"Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
"На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентном около 3,5 миллионов москвичей. Это хорошая, солидная цифра, но, как я сказал, требуется дальше продолжать эту работу", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.