Более 7,8 тыс. "бесковидных" кафе и фудкортов в столице

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 1 августа включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.