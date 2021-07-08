Более 7,8 тыс. "бесковидных" кафе и фудкортов в столице

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 1 августа включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.
По словам главы департамента, контрольно-надзорные органы продолжают следить за соблюдением санитарных мер в заведениях общепита, а также правил размещения летних веранд.
Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев или имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, говорится в указе мэра столицы.