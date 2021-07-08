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Роспотребназдор заявил о стабилизации ситуации по COVID-19 в Москве

Мослента
3 часа назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 1» об определенной стабилизации ситуации по COVID-19 в Москве. Ее цитирует РИА Новости.
Попова: ситуация по COVID-19 в Москве стабилизировалась
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, так сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация.
«Сегодняшний алгоритм действий — а вы видите на примере Москвы — был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», — сказала Попова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в столице позволяет пока не вводить новые ограничения. По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, и число выявленных случаев заражения немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями за минувшую неделю.
Новости Москвы,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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