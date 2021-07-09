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В Москве на три недели закроют участок Сокольнической линии метро

Мослентаиещё 12
3 часа назад
В Москве на три недели закроют участок Сокольнической линии метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево». Об этом сообщил Департамент транспорт столицы в Telegram-канале.
Участок Сокольнической линии метро временно закроют
Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»Денис Гришкин / Агентство «Москва»
Движение поездов будет ограничено с 17 июля по 8 августа в связи с проведением строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). Это необходимо для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ. Как объяснили в Дептрансе, на станции «Проспект Вернадского» в центре зала построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. Сейчас на месте будущего перехода кабели, которые необходимо отключить и переложить. На время работ отключат контактный рельс, а без него ходить не смогут.
Для комфортного передвижения пассажиров во время закрытия участка метро будут работать компенсационные автобусы КМ и изменены схемы движения ряда действующих маршрутов. Также горожанам рекомендовано пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), а также Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метрополитена. Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки — автобусы будут ходить чаще. Для этого в прилегающих районах будет изменена схема их движения.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в московском метро откроют девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Новые станции появятся на участке БКЛ протяженностью 4,6 километра — от станции «Хорошевская» до станции «Мневники». В эксплуатацию будут введены станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».
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