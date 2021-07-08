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Погода в Москве: Синоптик рассказал, когда в Москве установится пик жары

Газета.Ru
4 часа назад
Пик жаркой погоды ожидается в Московском регионе к началу следующей недели, об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Радио Sputnik.
Пик жары установится в столице в воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В четверг в российской столице столбик термометра поднимется до 30 градусов – это на восемь выше нормы.
«На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели», – заявил Тишковец РИА «Новости».
Синоптик пояснил, что духоту москвичам перенести будет проще, чем обычно, так как относительная влажность воздуха составит всего 27%.
В четверг в столице ожидается северо-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,ИА Sputnik,РИА Новости,
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