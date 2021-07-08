Пик жары установится в столице в воскресенье

Пик жаркой погоды ожидается в Московском регионе к началу следующей недели, об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Радио Sputnik.В четверг в российской столице столбик термометра поднимется до 30 градусов – это на восемь выше нормы.«На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели», – заявил Тишковец РИА «Новости».Синоптик пояснил, что духоту москвичам перенести будет проще, чем обычно, так как относительная влажность воздуха составит всего 27%.В четверг в столице ожидается северо-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.