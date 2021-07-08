Систему отслеживания заразившихся коронавирусом москвичей отдадут на аутсорсинг

Мэрия Москвы решила передать на аутсорсинг обслуживание системы «Социальный мониторинг», которая отслеживает местоположение заразившихся коронавирусом жителей столицы. Об этом пишет «Коммерсант»

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Департамент информационных технологий города Москвы объявил тендер на техподдержку и сопровождение до конца 2022 года «ГИС электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с целью контроля соблюдения режима самоизоляции (изоляции)». Стоимость тендера определена в 15,4 млн рублей, его итоги будут подведены 27 июля.

Победитель конкурса должен будет отвечать за доступность и работоспособность «Социального мониторинга», а также за модернизацию и улучшение системы и устранение сбоев. При этом по контракту подрядчик не будет иметь доступа к персональным данным москвичей.

В департаменте подчеркнули, что заключение контракта позволит обеспечить еще более устойчивое функционирование системы и техническую поддержку пользователей. При этом эксперты отмечают, что вероятность утечки данных есть всегда, но «именно через подрядчика она маловероятна».