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Систему отслеживания заразившихся коронавирусом москвичей отдадут на аутсорсинг

Алиса Селезнёва
16 минут назад
Мэрия Москвы решила передать на аутсорсинг обслуживание системы «Социальный мониторинг», которая отслеживает местоположение заразившихся коронавирусом жителей столицы. Об этом пишет «Коммерсант».
Систему отслеживания заразившихся коронавирусом москвичей отдадут на аутсорсинг
Фото: ТАССТАСС
Департамент информационных технологий города Москвы объявил тендер на техподдержку и сопровождение до конца 2022 года «ГИС электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с целью контроля соблюдения режима самоизоляции (изоляции)». Стоимость тендера определена в 15,4 млн рублей, его итоги будут подведены 27 июля.
Победитель конкурса должен будет отвечать за доступность и работоспособность «Социального мониторинга», а также за модернизацию и улучшение системы и устранение сбоев. При этом по контракту подрядчик не будет иметь доступа к персональным данным москвичей.
В департаменте подчеркнули, что заключение контракта позволит обеспечить еще более устойчивое функционирование системы и техническую поддержку пользователей. При этом эксперты отмечают, что вероятность утечки данных есть всегда, но «именно через подрядчика она маловероятна».
Ранее сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером престижной премии Edison Awards, негласно считающейся «Оскаром» за инновационные изобретения. По данным мэрии Москвы, сервис стал третьим в подкатегории «Доступность и прозрачность». Первое место занял проект из США, второе – из Саудовской Аравии.
Новости Москвы,Правительство Москвы,
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