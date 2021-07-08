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Власти Москвы уточнили, каких предприятий касается требование о вакцинации 60% сотрудников

Газета.Ru
2 часа назад
В Москве вакцинацию не менее 60% работников должны провести предприятия не только розничной, но и оптовой, а также дистанционной торговли. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, передает «Интерфакс».
По его словам, несмотря на то, что оптовая и дистанционная торговля не предусматривают реализацию товаров в общественных местах, они предполагают «прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара».
«Если деятельность производителей, импортеров и оптовых поставщиков товаров повседневного спроса относится, например, к сфере торговли, то в таком случае необходимо соблюдать вышеуказанные требования», — сказал Фурсин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении организаций и предприятий общественного питания, обеспечивающих вакцинацию более 60% сотрудников, в виде гранта, размер которого составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в минувшие 12 месяцев, но не превышающий 5 млн руб.
Кроме того, заведения, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечивающие вакцинацию 60% и более работников, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг, в размере 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в третьем квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в четвертом квартале.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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