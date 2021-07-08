По его словам, несмотря на то, что оптовая и дистанционная торговля не предусматривают реализацию товаров в общественных местах, они предполагают «прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара».

Кроме того, заведения, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечивающие вакцинацию 60% и более работников, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг, в размере 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в третьем квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в четвертом квартале.